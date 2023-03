Van Laer en Vervoort winnen in Zepperen

Geen Brussel-Zepperen tijdens het eerste weekend van maart zoals voor het coronatijdperk steevast het geval was. Wel koers in Zepperen met wedstrijden voor eliten/beloften en nieuwelingen gewonnen door respectievelijk Pieter Van Laer en Yasu Vervoort.

Jawel… weer Yasu Vervoort die daarmee een twee op twee behaalt. Een weekend eerder won hij in Brustem zijn allereerste nieuwelingenwedstrijd. Dat deed hij in Zepperen netjes over. Lang geleden dat we dit nog eens een Limburgse neonieuweling hebben zien doen. En weer deed hij het met bravoure. Eerst dichtte de knaap uit Maaseik een kloof op een kopgroep om die na een nieuwe demarrage in de steek te laten. Net als de week voordien werd zijn vlucht netjes afgeschermd door zijn ploegmaats van Acrog-Tormans, die voor een compleet ploegsucces zorgden. Want Yoram Knaepen en Noah Coninckx werden driekwart minuut na winnaar Vervoort tweede en derde.

Bij eliten en beloften ging de overwinning naar Pieter Van Laer, rijdend voor de ploeg van Johan Remels en ploegmanager Albert Derwael, tevens ook de organisator van deze wedstrijd. Daar waren ze dus begrijpelijk in de wolken met de winnaar. De wedstrijd, waarvoor er 147 renners aan de start verschenen, werd snel betwist. Maar met uitzondering van een gevaarlijke vlucht van elf renners, die een tweetal ronden vooruit bleven en onder meer door toedoen van Rutger Wouters in de kiem werd gesmoord, viel er niet zoveel te beleven. De verwachte massaspurt diende zich dan ook aan. Daarin toonde Van Laer zich sneller dan Simon Daniëls uit Schulen die in afwachting van zijn afreis naar Amerika eind deze maand hier nog wat koersen wil meepikken.