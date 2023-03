Team Antwerp wint 3x3-toernooi in Servische Cacak: “Hier ging het al een pak beter”

Team Antwerp heeft het 3X3 toernooi in het Servische Cacak gewonnen. In de finale wonnen de Sinjoren met 21-18 van China Mix. Team Antwerp is meteen gekwalificeerd voor de Lite Quest 3X3 toernooi van volgend weekend in Belgrado.

Nick Celis, Dennis Donkor, Bryan De Valck en Caspar Augstijnen hebben er een perfect weekend opzitten in het Servische Cacak. Op de 3X3 Sedma Stanica Winter tour-a wonnen ze op zondag de kwartfinale met 21-11 van San Juan (Puerto Rico), de halve finale van Pirot (Servië) met 21-17 en de finale van China Mix na een collectief sterke partij met 21-18. Dennis Donkor werd tevens uitgeroepen tot MVP van het toernooi. Door deze winst is Team Antwerp gekwalificeerd voor de Lite Quest 3X3 toernooi van volgende week in Belgrado. Daar is de inzet hoog want de winnaar is gekwalificeerd voor een challenger van een World Tour toernooi.

“Vorige week werden we in het Franse La Rochelle in de kwartfinale uitgeschakeld. We speelden daar niet goed. In ons tweede toernooi van 2023 ging het hier in Cacak al een flink pak beter. We keren nu terug naar België om verder te trainen en reizen einde volgende week af naar Belgrado. In een sterk bezet toernooi met onder meer het Servische Ub (nummer 1 van de wereld) gaan we opnieuw op zoek naar succes,” aldus Dennis Donkor. Team Antwerp staat momenteel op de derde plaats op de 3X3 World Ranking.