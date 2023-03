Eerste keuzes zijn gemaakt in ‘Boer zkt vrouw’: deze vrouwen en mannen mogen mee verhuizen naar de boerderij

Het wordt stilaan serieus in ‘Boer zkt. vrouw’. Zondagavond besloten boerin Cathy, melkveeboer Stef en hoefsmid Raphaël welke mannen en vrouwen hun koffers mochten pakken om mee te verhuizen naar hun boerderij. Geen gemakkelijke opgave, zeker niet voor Stef (29). Hij wilde negen vrouwen een plekje geven, maar hield het toch bij drie.

De drie gelukkige vrouwen werden uiteindelijk Annelore uit Mechelen, Leen uit Loenhout en Elien uit Westerlo. Presentatrice Dina Tersago had nog een extraatje in petto. Stef mocht één iemand voorsprong gunnen. Zij krijgt 24 uur tijd om het hart van de boer te veroveren, alvorens de andere vrouwen ermee aan de haal kunnen. Stef koos voor Annelore.

De aandachtige kijker heeft in de voorbije afleveringen gemerkt dat Cathy (37), die een boerenspeeltuin runt, een boontje heeft voor zowel Kenny uit Loppem als Björn uit Hasselt. Hun plekje op de boerderij was al verzekerd, maar ze nodigde nog twee andere mannen uit voor de boerderijweek: Dries uit Meerhout en Kristof uit Kapelle-op-den-Bos. “En net omdat de keuze voor Kenny en Björn sneller gemaakt was en omdat ik voel dat ik Dries en Christophe nog beter moet leren kennen, wil ik hen eigenlijk allebei meenemen op de 24 uur-date”, klonk het.

Hoefsmid Raphaël (26), een man van de directe aanpak, koos voor Jasha uit Diest, Katrijn uit Ninove en Jolyn uit Asse. Die laatste was verrast, omdat ze tot nu toe nog niet in haar hart liet kijken. “Net daarom kies ik ervoor om met haar 24 uur apart door te brengen”, aldus Raphaël. “Jolyn heeft een muur waar ik nog niet door ben kunnen rammen, maar misschien lukt dat nu wel.” Wordt vervolgd.