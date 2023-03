Paul Nardi glundert na negende clean sheet in Jupiler Pro League: “Vooral belangrijk voor de ploeg”

Heel veel werk kreeg Paul Nardi niet op te knappen tegen Anderlecht maar met enkele belangrijke reddingen kon de Fransman uiteindelijk toch ook een hoofdrol opeisen in de Gentse overwinning: “Deze zege is dan ook bijzonder belangrijk. Ik had niet zoveel werk maar moest toch enkele keren tussenbeide komen.”

“Dit was eindelijk nog eens een echte topmatch die we tot een goed einde brachten. Bovendien wisten we na het verrassende resultaat van vrijdagavond dat we mits winst in de rangschikking een goede zaak konden doen”, verwees Paul Nardi spontaan naar de 3-0-nederlaag van Club Brugge op bezoek bij Oostende.

Meteen naderen de Buffalo’s tot op één punt van blauw-zwart: “We slagen er nu inderdaad in om de kloof met hen opnieuw wat kleiner te maken. Dat is wel fijn! Wij hadden hier op gehoopt maar dit hadden zij ongetwijfeld niet verwacht. Het was voor ons uiteraard geen evidente opdracht om hier te winnen want Anderlecht maakte het ons knap lastig. Uiteindelijk was er dat fabelachtige doelpunt van Gift.”

“Die goal was krankzinning mooi. Geen enkele doelman kan die redden. Zelfs de beste doelman ter wereld niet. Nee, ook Thibaut Courtois was kansloos geweest. Ik zag nog hoe Verbruggen zich probeerde uit te rekken maar de bal ging uiteindelijk in het zijnetje binnen. Verschrikkelijk frustrerend voor een doelman maar fantastisch leuk voor ons uiteraard. Fijn om zo’n goal te mogen beleven maar voor mijn collega was het een nachtmerrie.”

De sfeer in de Ghelamco Arena, gevuld met bijna 18.000 fans, was vanzelfsprekend uitgelaten na afloop van de partij: “Die sfeer helpt ons echt. Ook tegen Leuven hing er al een fijne sfeer. Bij de Europese thuismatchen is het soms wat minder maar we begrijpen ook wel dat door het late aanvangsuur het niet altijd evident is voor onze fans. We hopen gewoon dat ze ook de komende weken massaal op de afspraak zijn.”

“Het kampioenschap is belangrijk voor ons. Deze zege is dan ook bijzonder belangrijk. Ik had niet zoveel werk maar moest toch enkele keren tussenbeide komen. In de eerste helft probeerde ik mijn defensie te helpen maar de bal bleef net buiten de zestien. Ngadeu probeerde nog zijn best te doen maar uiteindelijk kon Kamil (Piatkowski) de bal nog voor de lijn keren. Fijn als je verdedigers je zo ter hulp schieten (lacht).”

© Isosport

Voor rust moest Nardi ook even aan de bak: “Dreyer miste gelukkig zijn schot waardoor het uiteindelijk niet zo makkelijk was maar even later was er toch nog een gevaarlijk standje waarbij ik en Nurio aan de bak moesten. Toen kon ik met de benen redding brengen. Het clean sheet – nummer negen in de Jupiler Pro League, niet slecht op achttien competitieduels – is binnen en dat is vooral belangrijk voor de ploeg!”

“De nul kunnen houden en winnen, doet heel erg deugd. Nu mogen we niet onnodig punten verliezen tegen zogenaamd mindere tegenstanders. We onderschatten niemand en geven altijd alles. Vrijdag zagen we nog hoe een kleinere ploeg ook grote prestaties kunnen afleveren. Dat hebben we zelf ook gemerkt tegen Kortrijk. Of ik donderdag speel? Geen idee, ik doe mijn best als ik mag spelen maar het is uiteindelijk de coach die beslist!”