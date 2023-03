Medaille nummer zeventien (17!), de onverslijtbare Belgian Tornados, op naar Parijs 2024: “En nu gaan we zeker niet op onze lauweren rusten”

Dááraan zie je dus dat de Belgian Tornados al jaren in het vak zitten en ervaring hebben met de estafette. In de race waarin er het meest gebikkeld, geduwd, getrokken werd, bleven ze kalm. Resultaat: een zeventiende kampioenschapsmedaille. De regerende wereldkampioen in zaal zet ook orde op zaken in Europa met goud op de 4x400m. Op naar het WK in Boedapest, en vooral de Spelen van Parijs 2024.