Russen zetten voor het eerst nieuwe bommen in: dit weten we over de UPAB-1500V

Voorlopig zijn er geen onafhankelijke bronnen die het gebruik van de 1.525 kilogram zware bommen kunnen bevestigen. Maar het Oekraïense leger beweert wel brokstukken te hebben gevonden in de regio Tsjernihiv.

Oekraïense bronnen zeggen dat de munitie onder meer gedropt wordt vanaf Su-34 bommenwerpers. Zo een toestel dat bij Yenakiyevo werd neergehaald door de Oekraïense luchtmacht, zou geladen geweest zijn met de UPAB-1500V-bommen.

Dat de nieuwe munitie nu zou ingezet zijn, kan er op wijzen dat Moskou naar straffer spul moet grijpen omdat ze de strijd anders dreigen te verliezen in sommige regio’s. Splinternieuw is de UPAB-1500 V of K029B-E echter niet. Ze werd in 2019 al gebruikt in Syrië. Het is niet duidelijk hoeveel van die bommen Rusland bezit en onmiddellijk kan inzetten.

14 kilometer hoogte

Ook dient gezegd dat Rusland ze nog niet op grote schaal gebruikt heeft maar dat er eerder sporadische droppings zijn geweest. Onder meer begin februari.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De pantserdoorborende bommen, die ook een kernkop kunnen dragen, kunnen vanaf 14 kilometer hoogte worden gelanceerd door gevechtsvliegtuigen. Dat is hoog genoeg om buiten het bereik van de meeste Oekraïense luchtafweer te blijven. Eens een bom gedropt is glijdt ze als het ware nog gedurende 40 of 50 kilometer, afhankelijk van de omstandigheden, naar haar doel. Daarvoor beschikken de explosieven over een ingebouwde navigatie. Die kan er ook zorgen dat ze op een bepaald moment trager kan vliegen.

Slaan met schoppen

Eens ze hun doel bereiken, zijn ze wel dodelijk efficiënt en kunnen ze zeer grote schade aanrichten.

Het Kremlin heeft het gebruikt van de bommen in Oekraïne nog niet bevestigd.

Eerder vandaag raakte bekend dat het Russische leger in sommige regio’s zonder munitie zit en dat ze opdracht hebben gekregen om hun schoppen te gebruiken om mee te slaan.