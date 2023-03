Eliott Crestan ziet “hard werk” beloond worden met brons op EK, Thomas Carmoy behaalt dezelfde kleur in hoogspringen: “Magische avond”

Hoogspringer Thomas Carmoy veroverde zondag op het EK indooratletiek in Istanboel het brons. “Dit is een magische avond”, vatte hij samen. Ook Eliott Crestan pakte zondagavond brons, op de 800 meter.

Met 2m29, een persoonlijk record, greep de Belg maar net naast het zilver. De Oekraïner Andrii Protsenko kon daar met 2m29 beslag op leggen omdat Carmoy bij zijn eerste poging op 2m10 in de fout was gegaan. Het goud ging met 2m31, een nationaal record, naar de Nederlander Douwe Amels.

“Ik ben enorm tevreden met deze nieuwe medaille op mijn palmares”, zei Carmoy in de catacomben van de Ataköy Arena. “Geweldig dat ik een persoonlijk record neerzet, op een groot kampioenschap kun je door de adrenaline altijd wat meer en dat maakt een verschil. Zalig dat ik de Belgische delegatie een extra medaille kan bezorgen.”

Twee jaar geleden veroverde de 23-jarige Carmoy ook al brons in het Poolse Torun. “En deze keer had ik bijna nog zilver beet. Ik had dus nog beter kunnen doen”, zei hij met een knipoog. “Maar dat is dan voor de volgende keer. Na mijn eerste misser op 2m10 voelde ik wat druk maar gelukkig zette ik het snel recht.”

Eliott Crestan snelt naar brons op 800 meter: “Toont dat harde werk vruchten afwerpt”

Eliott Crestan verzekerde zich zondag op het EK indooratletiek in Istanboel van het brons op de 800 meter met een tijd van 1:47.65. “Deze medaille toont dat mijn harde werk zijn vruchten afwerpt”, reageerde de Namenaar.

“Ik ben heel tevreden”, zei Crestan in de mixed zone van de Ataköy Arena. “Ik had vooraf gesteld dat een medaille top zou zijn en dat kwam uit. Het was de hele tijd knokken om op medaillekoers te blijven. Zij die in de laatste 200 meter nog de meest frisse benen hadden gingen het halen en dat gebeurde.”

Voor de 24-jarige Crestan is het de eerste internationale medaille bij de senioren. “Dit laat zien dat ik nog stappen vooruit zet. Dit brons is een extra motivatie om in de toekomst nog beter te doen en een mooie ervaring”, besloot onze landgenoot, die korte tijd in het ongewisse bleef omdat er een klacht tegen hem was ingediend wegens een mogelijk foutief manoeuvre. “Gelukkig was het snel van de baan. Ik heb echt geen idee wat ik verkeerd zou gedaan hebben.”