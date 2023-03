Jong Genk eindigt tumultueus duel met acht en slikt in absolute slot nog gelijkmaker: “We gingen als groep in de fout”

Jong Genk speelde 1-1 gelijk tegen de beloften van Standard. Tot minuut 75 was er niets aan de hand, maar toen ontaardde de wedstrijd en vielen er nog vier rode kaarten, waarvan drie voor Genk. In de voorlaatste minuut maakte SL16 FC gelijk. “We gingen als groep in de fout”, gaf trainer Hans Somers toe.

Minuut 75: SL16-verdediger Noubi wordt op de huid gezeten door Bastien Toma. Niets aan de hand, ware het niet dat Noubi zich omdraaide en de Zwitser tegen de graszoden duwde. Ref Simon Bourdeaud’hui zag het in zijn ooghoek en floot voor de overtreding. Maar omdat Noubi al in het gele boekje stond, gingen de Genkies, met aanvoerder Tuur Rommens, voorop verhaal halen bij de ref.

Dat was tegen de zin van Standard-doelman Epolo, die als een bezetene op het groepje Genk-spelers afstormde. De goalie duwde Rommens met een ferme por opzij, wat dan weer een reactie uitlokte bij Victory Beniangba. De Genkse spits, die goed in de wedstrijd zat, gaf de goalie een koekje van eigen deeg. En dat alles onder het oog van de ref.

© BELGA

Vliegende tackle

Die zag de twee porren van Epolo en Beniangba. Zij kregen terecht rood. Maar door het tumult was de ref het overzicht kwijt en gaf hij Traoré in plaats van Noubi een gele kaart, waardoor Standard niet met negen, maar met tien kwam te staan net zoals Jong Genk. “Tien tegen tien, op zich was er toen nog niets aan de hand”, zag aanvoerder Rommens. Maar toen beging ook Matias Galarza nog een vliegende tackle waardoor de Genkies met nog tien minuten te gaan plots met negen stonden.

Victory Beniangba. — © BELGA

“We gingen vanavond als groep in de fout, dat heb ik de spelers ook gezegd”, zei een teleurgestelde coach Hans Somers. “Als je een match zo in handen hebt, moet je veel slimmer zijn. Maar ik begrijp niet dat alleen de keeper van Standard rood heeft gekregen. De speler bij wie het begon, kreeg niets. Als zij in ondertal waren gekomen, dan was die fout van Matias (Galarza, nvdr.) zelfs niet gebeurd. Al wil ik die overtreding niet goed praten. En dan sta je plots met een man minder en slik je opnieuw een doelpunt in de 94ste minuut. Voetbal is emotie, maar we moeten veel slimmer zijn en ze hier onder controle houden. Het gelijkspel is dus zeker zuur te noemen.”

Want het had er lange tijd goed uitgezien voor Jong Gnek. De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong via Kelvin John. “We waren wat verrast door het systeem van Standard, maar pasten ons snel aan”, legde Rommens uit. “In de tweede helft kregen we voldoende kansen. Standard kwam tot het tumult maar twee keer aan onze goal. Maar nadien was het pompen of verzuipen. Jammer genoeg was het voor ons het laatste.”

10 punten op Virton

Ook Somers stak de hand in eigen boezem. “We moeten het afmaken. Wat ons in de eerste helft niet zo goed lukte, daar slaagden we in de tweede helft wel in. We creëerden voldoende kansen om meerdere doelpunten te maken, maar verzuimden het af te maken. Twee keer op de paal, ballen erover, ballen ernaast, saves van de doelman, we hadden minstens de score moeten verdubbelen.”

In de slotseconden maakte Buksa de gelijkmaker. Een minuut later ging Faissal Al Mazyani nog aan de noodrem hangen en zo eindigde Jong Genk met acht en Standard met tien spelers. Door het gelijkspel lopen de jonge Genkies 10 punten uit op hekkensluiter Virton. Volgende week speelt blauw-wit de Limburgse derby bij Lommel SK.

JONG GENK: Penders – Rommens, Al Mazyani, Didden, Dierckx – Bangoura, Toma, Geusens (61’ Galarza) – John (88’ Swerts), Beniangba, Yayi Mpie (88’ Nuozzi).

SL16 FC: Epolo – Paulo da Silva (79’ Mago), Traoré, Noubi – Dodeigne (69’ Ghalidi), Kuavita (63’ Mawete), Banse, Calut (69’ Brrou) – Canak, Buksa, Berberi (63’ Ziani).

DOELPUNTEN: 11’ John 1-0, 90+4’ Buksa 1-1.

GELE KAARTEN: 38’ Noubi (fout), 45+2’ Al Mazyani (fout), 75’ Traoré (duw), 90+5’ Al Mazyani (90+5’ tackle).

RODE KAARTEN: 75’ Epolo (duw), 75’ Beniangba (duw), 82’ Galarza (tackle), 90+5’ Al Mazyani (tackle – twee keer geel).

SCHEIDSRECHTER: Simon Bourdeaud’hui.