Waarom Tim Merlier momenteel de sterkste spurter van de wereld is: “De geboorte van Jules speelt mee, maar ik werd ook nooit eerder zo naar de streep gebracht”

Geen sprinter ter wereld die dit seizoen een beter gemiddelde heeft dan Tim Merlier (30): zes spurten reed hij, vier ervan won hij. En hoe! In Parijs-Nice aan het einde van een venijnig lastige openingsrit had hij zelfs de tijd om vol de handen in de lucht te gooien. Merlier zit nu zelfs al op één zege van zijn totaal in 2022. Dit is waarom de oogst voor de Belgische kampioen nu al zo groot is.