Inter en invaller Romelu Lukaku winnen makkelijk van Lecce

Goals van Henrikh Mkhitaryan (29.) en Lautaro Martinez (53.) volstonden voor de overwinning voor de thuisploeg. Inter springt zo opnieuw over Lazio, dat vrijdag koploper Napoli (0-1) verraste, naar de tweede plaats in de tussenstand. De achterstand op de Napolitanen bedraagt wel nog steeds vijftien punten. Promovendus Lecce, waar Mats Lemmens opnieuw op de bank bleef, is vijftiende.