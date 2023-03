REACTIES. Defour zag zijn ploeg kansloos ten onder gaan tegen Antwerp: “Deze nederlaag neem ik op mij”

We moeten toegeven dat we Steven Defour al veel kwader hebben gezien op een persbabbel na de wedstrijd. De 5-0-bolwassing was nochtans stevig binnengekomen, maar de KV-trainer bleef opvallend rustig. “Dit was niet goed. We zullen dit binnenskamers wel oplossen”, maakte hij er weinig woorden aan vuil.

“Deze nederlaag laat zien op welk niveau wij momenteel zitten. En dat is niet goed genoeg. Maar dat reken ik mezelf aan. Tactisch, fysiek, op elk vlak kwamen we tekort. Ik dacht dat we ondertussen wel wat verder stonden, maar blijkbaar niet. We kunnen op verplaatsing niet hetzelfde brengen als thuis. Ik zal er voor zorgen dat het de volgende keer niet meer gebeurt. Volgende keer zullen we het anders doen”, aldus een ietwat cryptische Defour, die niet te spreken was over het geklungel bij de 1-0. “Het was niet de bedoeling dat we dat daar zouden doen. Maar beter dat dat nu gebeurt dan over twee maanden.”

Wat zegt dit over die bekerfinale tegen Antwerp? “Ik denk dat Steven dezelfde mening heeft: deze match staat daar totaal los van”, repliceerde Antwerp-coach Van Bommel al snel. Defour beaamde dat: “Die finale is nog ver weg. Ik denk dat beide ploegen ook nog heel wat spelers missen. Het zal er dan helemaal anders aan toe gaan.”

Dries Wouters: “Lessen trekken naar bekerfinale toe”

Samen met Nikola Storm was Dries Wouters de enige Mechelaar die we met een vijfje nog net een voldoende toebedeelden. De Limburger bleef achteraan het best overeind, al was daar ook alles mee gezegd. KV Mechelen werd door een ontketend Antwerp vakkundig naar de slachtbank geleid.

“De cijfers zijn heel duidelijk”, zuchtte Wouters. “We beleven hier vandaag een complete offday. Alles zat tegen vandaag. Zelf maakten we op geen enkel moment aanspraak op een doelpunt en neem daarbij de dodelijke efficiëntie van Antwerp en dan krijg je zulke cijfers. Nochtans dachten we vooraf dat we iets konden rapen, maar we speelden soms te naïef. We bewezen al dat we kunnen uitvoetballen, maar vandaag was het allemaal te slordig.”

Of er stevige woorden gevallen zijn in de kleedkamer, wil Wouters niet met die woorden gezegd hebben. “Dat blijft binnenskamers, maar dat Steven (Defour, red.) niet blij was, kan je je wel voorstellen. Toch moeten we snel de focus op de volgende match leggen. Er is niemand gestorven vandaag”, alludeerde Wouters op het feit dat ook Seraing, Zulte Waregem en KV Kortrijk dit weekend verloren.

Slechte generale repetitie

Één ding is zeker: op 30 april zal het op de Heizel véél beter moeten voor de Mechelaars. Zo niet, kan de bekerdroom al heel snel uit elkaar vallen.

“Zo’n finale wordt natuurlijk een heel andere partij. Daar spelen we op neutraal terrein. Vandaag hadden ze hun fantastische achterban achter zich. Dat zorgt altijd voor extra motivatie. Maar dat neemt niet weg dat we naar de bekerfinale toe lessen moeten trekken uit deze nederlaag.”

Alec Van Hoorenbeeck: “Verrast dat ik op de bank startte”

Alec Van Hoorenbeeck mocht bij de rust invallen voor een tureluurs gespeelde Bijker. Geen leuke opgave, al trachtte hij er nog het beste van te maken.

“In zo’n situatie moet je niet denken dat het 3-0 is, maar dat het nog 0-0 staat”, aldus de linksachter. “Slechter dan in de eerste helft kon het alleszins niet. Ik heb getracht te brengen wat Steven vroeg, namelijk om iets hoger te spelen. Daardoor zijn we nog enkele keren op de counter kunnen uitbreken, maar zo slikken we ook nog twee tegengoals. Het werd een totale offday. Dit moet een wake-up call zijn.”

Dat Van Hoorenbeeck op de bank startte, was enigszins verrassend te noemen. In de sterke partij tegen Racing Genk stond hij 90 minuten op het veld en nadien hield hij tegen Seraing en Zulte Waregem mee de nul, al werd hij in het bekerduel tegen Essevee op het uur gewisseld uit vrees voor een tweede gele kaart.

“Ik was verrast dat ik op de bank startte, ja”, besloot hij. “Zeker na de afgelopen drie duels, waarin we twee keer de nul hielden. De trainer heeft me geen uitleg gegeven waarom ik op de bank startte. Hopelijk krijg ik die nog.”