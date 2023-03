Man in vorm Johan Bakayoko trapt PSV naar eerste competitiezege buitenshuis in vier maanden

Johan Bakayoko heeft PSV zondag de zege geschonken in de uitwedstrijd bij RKC op de 24e speeldag van de Eredivisie. De Belgische belofteninternational scoorde tien minuten voor rust het enige doelpunt in de 0-1 zege van de Eindhovenaren. Het was voor PSV de eerste uitzege in de competitie in vier maanden.

Bakayoko tikte de bal aan de tweede paal eenvoudig voorbij RKC-doelman Vaessen. Voor de snelle spits is het de vierde goal in zijn laatste vijf duels voor PSV. Coach Ruud van Nistelrooij haalde hem op het uur naar de kant. Aanvoerder Luuk de Jong was even voordien ook gewisseld met een blessure. Bij RKC stonden verdedigers Thierry Lutonda en Dario Van den Buijs aan de aftrap. Zakaria Bakkali viel tien minuten voor tijd in. PSV blijft in de tussenstand vierde, op zes punten van koploper Feyenoord. RKC is achtste.

Landry Dimata en NEC leden een nipte 1-0 nederlaag bij Ajax. Mohammed Kudus (52.) zorgde na rust voor de enige treffer van de middag. Dimata speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers uit Nijmegen. In de tussenstand is Ajax tweede, met drie punten minder dan koploper Feyenoord. NEC staat tiende.

Arno Verschueren was zondag met Sparta aan de winnende hand in de Rotterdamse derby bij Excelsior (1-4). De middenvelder speelde de hele wedstrijd en gaf de assist voor het tweede doelpunt. Bij Excelsior was verdediger Siebe Horemans basisspeler. Sparta is knap zesde in de Eredivisie, Excelsior staat als vijftiende net boven de degradatiestreep.

Zaterdag stonden Anas Tahiri en Antoine Colassin aan de aftrap bij Heerenveen, op bezoek bij FC Twente (3-3). Tahiri speelde hele match en leverde de assist voor de tweede bezoekende goal, Colassin mocht twintig minuten voor tijd gaan rusten. Heerenveen is in de tussenstand negende, Twente vijfde.