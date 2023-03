Dankzij winst in de onderlinge topper nadert Velm in 3A tot op drie punten van leider Kortessem. — © Raymond Lemmens

In 3A nadert Velm na winst in de onderlinge topper tot op drie punten van leider Kortessem, in 3B kon E. Houthalen na twaalf weken nog eens winnen en in 3C telt Houthalen VV nu al elf punten voorsprong. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (fava/krth/edst)