Gezochte man denkt politie te slim af te zijn, maar dan verraadt deurbelcamera zijn schuilplaats

Een deurbelcamera heeft onlangs een spannende politieachtervolging vastgelegd. De eigenares van de woonst was aan werk toen ze bericht kreeg dat de politie op haar oprit stond. De agenten vroegen om even naar de beelden te kijken, omdat ze eerder een gevluchte man hadden zien passeren. De vrouw kon snel hun vermoeden bevestigen, want de gevluchte man had in haar tuin een - al dan niet - slimme schuilplaats gevonden.