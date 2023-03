In 4A leed Herk FC V een verrassende nederlaag, in 4B trof KMR Biesen liefst negen keer raak, in 4C scheidt de top vijf zich af van de rest en in 4D boekte Leut voor een verrassende zege. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)