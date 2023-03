Aanleg fietspad langs Stationsstraat in As gaat van start op 13 maart

Vanaf maandag 13 maart 2023 gaat het Agentschap Wegen en Verkeer het vrijliggend fietspad langs de Stationsstraat (N723) in As aanleggen in de rijrichting van het gemeentehuis. De werken zullen ongeveer twee maanden duren.

De werken aan de fietspaden langs de Stationsstraat in As zitten op schema. In de rijrichting van Station As zijn de voorbereidende werken aan het fietspad ondertussen afgerond. “Vanaf maandag 13 maart werkt de aannemer aan het fietspad in de richting van het gemeentehuis”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “De asfaltering van beide fietspaden en de rijweg volgt aan het einde van de werken.”

Fietspad achter bomen

De nieuwe fietspaden zullen twee meter breed zijn en worden aangelegd in asfalt. Tussen de rijweg en de fietspaden komt een groenstrook ingericht als wadi om regenwater te laten infiltreren. “De bestaande bomen blijven inderdaad behouden en er worden nog bijkomende bomen geplant om de laan te versterken”, zegt minister Peeters. “Het fietspad zal achter deze bomen liggen. De rijstroken worden versmald tot drue meter en de toplaag van de rijweg wordt vernieuwd. De bushaltes worden ook toegankelijker gemaakt.”

Tijdens de asfalteringswerken zal enkele dagen geen verkeer mogelijk zijn in de Stationsstraat. Tot dan blijft de huidige verkeerssituatie gelden. Einde april zijn de rijweg en de fietspaden aan weerskanten klaar.

(geva)