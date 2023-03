Diest

Drie maanden nadat Jacky G. (65) zijn vrouw Myriam Nivarlet in Schaffen vermoordde, is er wat meer duidelijkheid over zijn motief. “Hij had het waanidee dat zijn vrouw overspel pleegde. Uit het psychologisch verslag blijkt dat onze cliënt zeer vatbaar is voor paranoïde ideeën en wanen”, aldus zijn advocaten.