Akkoord over stikstof in de maak? Jambon roept kernkabinet Vlaamse regering bijeen met nieuw voorstel

Of het betekent dat er nu snel een deal zal worden gevonden, is nog niet duidelijk. Zaterdag en zondag in de loop van de dag viel te horen dat Jambon zijn kernkabinet maar zou samenroepen indien er uitzicht zou zijn op een compromis. Of dat ook zo is, is nog niet duidelijk. Jambon deed een heel weekend aan pendeldiplomatie en ging na wat de temperatuur is bij de verschillende regeringspartijen. Op basis daarvan werkte hij een nieuw voorstel uit. Later op de avond zal moeten blijken of dat langverwachte akkoord erin zit of niet.

Zondagavond loopt immers de deadline af die Jambon voor zichzelf en de Vlaamse regering had gesteld. Hij verklaarde afgelopen week in het Vlaams parlement dat er de week na de krokusvakantie - deze week dus - een akkoord zou worden gevonden. Om middernacht loopt die deadline af.