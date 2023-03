Wout van Aert wil in Tirreno-Adriatico toegroeien naar zijn topvorm: “Niet evident om ver van huis te zijn nu Sarah zwanger is”

Verwacht hem straks niet op het podium na de openingstijdrit in Tirreno-Adriatico. Ook in de massasprints gaat hij zich niet mengen. De conditie van Wout van Aert (28) is nog een ‘work in progress’, ook na zijn verlengde verblijf op de Teide. “Normaal gaat het altijd om winnen als ik een rugnummer op heb, maar deze week zal het berekender zijn. Deze Tirreno is eigenlijk een extra stageweek.”