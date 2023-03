Tim Merlier heeft leeuw voor zoontje Jules beet in Parijs-Nice: “Deze seizoenstart is als een droom”

De eerste etappe van Parijs-Nice werd gedomineerd door de Belgen. Niet alleen in de jacht op de vluchters, maar ook in de sprint. Met Tim Merlier en Arnaud De Lie waren er twee Belgische kanshebbers op een ritzege. Het was uiteindelijk de Belgische kampioen die de armen in de lucht mocht steken en daarnaast ook nog de gele trui kreeg.

Tim Merlier: “Deze seizoenstart is als een droom”

Op voorhand werd er nog getwijfeld aan de lead-out die Tim Merlier ter beschikking had in Parijs-Nice, want geen Bert Van Lerberghe en Michael Morkov. Maar die gedachte bleek ongegrond na vandaag. “Het was een geweldige lead-out van het team, ze geloofden in mij”, aldus Merlier. “Het was een zware dag, er was veel stress in het peloton. Op dat steile klimmetje op 90 kilometer van de finish werd het even tactisch, maar toen hadden we ook twee man erbij. Maar daarna hebben we het goed gedaan, Kasper Asgreen bracht me goed naar voren en het team bleef goed samenwerken.”

“Ik kan niet uitdrukken hoe geweldig de trein was. Deze seizoenstart is als een droom. Ik kan het bijna niet geloven. Ik ben er heel blij mee, ook voor het team”, vertelde de Belgisch kampioen trots voor de camera. “Dat ik nu geel draag, daar ben ik heel trots op. Ook op het leeuwtje, dat is voor mijn zoon Jules. Morgen is er weer een kans voor ons.” (Lees verder onder de foto)

© AP

De Lie heeft pech in sprint

Toen het peloton onder het vlaggetje van één kilometer reed en iedere ploeg zich positioneerde voor de sprint, was er in de verste verte geen Lotto-Dstny te bespeuren. Arnaud De Lie zat veel te ver om goed uit te komen in de sprint. Toch kwam de 20-jarige renner op het einde nog stevig opzetten met een - weeral - krachtige inspanning, maar winst zat er niet meer in.

“Als het niet gevaarlijk is, dan is het geen sprint. Op 700 meter van de meet was ik zesde, ik maakte een kleine fout voor ik de sprint aanging, waardoor ik niet juist zat. Daardoor verloor ik, maar morgen heb ik een nieuwe kans. Vijfde is niet zo slecht. Ik moest ook plots remmen omdat er iemand voor me kwam. Jullie weten niet hoe hard er in zo’n sprint geduwd wordt. Niemand snapt dat er gevallen wordt omdat iedereen daar wil zitten. Als alles iedere keer perfect zou lopen, zou dezelfde renner steeds winnen.”

Tadej Pogacar: “Toen Vingegaard niet wilde meewerken, besloot ik mijn benen te sparen”

“Jonas vroeg me in het midden van de wedstrijd of we gingen sprinten voor de bonificatieseconden. Na die sprint hadden we een gaatje te pakken, maar met twee renners het werk opknappen was niet genoeg om door te trekken”, besluit het Sloveense toptalent. “Ik wist toen dat het een sprint zou worden en dan was het zaak om veilig over de meet te komen”, vertelde Pogacar. Over de kleine woordenwisseling met Vingegaard na een aanval had hij het volgende te zeggen: “Ik zag dat hij niet wilde werken, dus zouden we onze aanval niet kunnen doorzetten. Dan besloot ik te stoppen en mijn benen te sparen voor de volgende dagen. Ik voel dat ik beter en beter word.”