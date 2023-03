EERSTE PROVINCIALE. Nipte zege voor leider, Eksel en Torpedo fors onderuit

Leider Zepperen-Brustem haalde het nipt van Helson en Achel pakte zwaar uit in Zonhoven. Beide tenoren zonderen zich verder af, want de achtervolgers Bree-Beek, Torpedo en Eksel leden allemaal puntenverlies. Bregel won in Eksel en nadert de top vijf. Onderaan verloor Juve (1-0 bij Herkol) opnieuw en vermits Alken tegen Hechtel z’n operatie redding verder zette (5-1) en Meeuwen verrassend in Koersel (1-2) ging winnen, komt tweede provinciale steeds dichter bij voor de Hasselaren. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)