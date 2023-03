FUTSAL OVERZICHT. Bart Schapmans blijft bij Aarschot, Raf Verjans wordt sportief manager

Door de wedstrijd van de nationale ploeg in Oostenrijk stonden er enkel wat inhaalwedstrijden op het programma. Eersteklasser PIBO Belisia haalde het woensdag al met 6-4 van Hamme en nadert tot op twee punten van het veilige Malle. In tweede nationale B leed rode lantaarn Houthalen La Baracca een pijnlijke nederlaag tegen Herstal. In de slotfase zorgden thuisspelers El Garrouji (ex-Houthalen) en Talbi nog voor 3-2. Nog slechter nieuws was dat Solona Ranst stuntte tegen Lierse en verder wegliep, ook van Tongeren. In de Beker van Limburg knokten de lager gerangschikten Fortuna Landen en FALB Zutendaal zich naar de halve finales, ten nadele van KRC Genk Futsal en Tongeren.