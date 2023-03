Rina Pirlotte van het ZOL in Genk werkt als fysiotherapeut in het veldhospitaal in het Tukse Kirikhan. — © RR

Genk/Kirikhan

Een maand na de zware aardbevingen in Turkije en Syrië, waarbij ruim 50.000 mensen het leven lieten, worden er in het Belgische veldhospitaal in Turkije nog altijd slachtoffers verzorgd. Onder de hulpverleners ook vier vrijwilligers van het ZOL in Genk. “De mensen zijn ons hier enorm dankbaar.”