Eurostar en Thalys van en naar Frankrijk dinsdag zwaar verstoord door staking

Wie komende dinsdag met de trein van of naar Frankrijk reist, houdt best rekening met zware vertragingen. Frankrijk gaat dinsdag plat door een staking tegen de pensioenhervorming.

Het treinverkeer in Frankrijk zal dinsdag zwaar verstoord zijn als gevolg van vakbondsacties tegen de pensioenhervorming. Het gaat al om de zesde actiedag bij het openbaar vervoer in Frankrijk. Dinsdag 7 maart is een nationale staking en zijn er dus acties in tal van sectoren. Ook het hst-verkeer van en naar ons land zal de gevolgen voelen, zo blijkt op de website van Thalys en Eurostar.

Alle lijnen van de SNCF zullen zwaar getroffen zijn, zegt de Franse spoorwegmaatschappij zondag. Bij de hogesnelheidstreinen zou gemiddeld slechts één trein op vijf rijden. Ook regionale treinen zouden in dezelfde mate getroffen zijn. Het voorstadsverkeer en openbaar vervoer in Parijs verwacht “veel hinder”. Alle spoorbonden hebben hun achterban opgeroepen om te staken.

Ook voor het treinverkeer vanuit Frankrijk naar ons land zal de actie voelbaar zijn. Thalys, dat de hogesnelheidsverbinding tussen Parijs en Amsterdam uitbaat, schrapt dinsdag én woensdag het merendeel van de treinen, slechts een tweetal treinen per dag rijdt uit. Reizigers wordt aangeraden contact op te nemen met de klantendienst, voor een terugbetaling of omboeking.

Ook bij het vliegverkeer wordt hinder verwacht, net als bij het vrachtwagentransport.