Heruitgave van halve finale WK: Dimitri Van den Bergh haalt gemakkelijk laatste vier UK Open en treft opnieuw Michael van Gerwen

Gaat Dimitri Van den Bergh zondag zijn tweede major winnen? The Dreammaker is er nog maar twee zeges van verwijderd. Op de UK Open maakte onze landgenoot in de kwartfinale korte metten met de verrassende Richie Burnett. Het werd maar liefst 10-2. Van den Bergh komt later vanavond nog in actie in de halve finale: daarin treft hij net zoals op het WK in januari Michael van Gerwen.