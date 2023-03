Stokkemse carnavalsvierders gaan met 200 kg prei en 500 eieren naar huis

“We willen graag de kapel van de Boyen restaureren”, verkondigde bruine pater/schepen Koen Sleypen vanaf een praalwagen. “Ik hoop dat de kerkfabriek van Stokkem onze gebeden zal aanhoren. Omdat de kapel in landbouwgebied staat, steunen we vandaag onze boeren en delen we 200 kg prei en 500 eieren uit aan de toeschouwers.”

André Smeets van Après Ski Lanklaar had spek en eieren gebakken voor 40 waterskiërs. “Voor de optocht hebben we langs de wagen geluncht. Dat zorgt voor extra sfeer en gezelligheid”, zegt André.

Pier Bocken (80) uit Stokkem deed als einzelgänger mee in de optocht: “Ik heb mijn papegaai in een kooi op een stootkar geplaatst:”

Jelle Steutelings uit Stokkem was één van de vele ‘Ex-Jung’ van Pier. “We zijn kolenboeren in de optocht. Ik wandel met de centen van onze carnavalsvereniging in een schatkist over de straat.”

De groep Gruuts op Stokkem brachten het verdwenen kasteel Nieuwenborgh langs de Maas opnieuw in beeld op een praalwagen. Wim Schols uit Stokkem had oude fietsen samengebracht tot een praalwagen. “Stokkem heeft zopas bredere fietspaden gekregen”, knipoogt Wim.

Lode Faassen uit Kaulille was een gezellige cowboy. Kenny Van De Beek glitterde in een flower powerpak met zijn vrienden uit Kessenich. De kleurrijke stoet baande zich een weg door duizenden toeschouwers in de smalle straten van het stadscentrum.

(mmd)

© Raymond Lemmens

