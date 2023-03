Vijftigste stoet trekt door vier dorpen in het Narrendom Haren

Borgloon/Tongeren

Zondag vond de meest landelijke aller carnavalsstoeten plaats. Van in het kerkdorpje Widooie trok de jubileumstoet - de vijftigste op 52 jaar tijd - met 46 carnavalsgroepen uit Limburg en Vlaams-Brabant door de kerkdorpjes Piringen, Haren en Bommershoven, met de Nederlandse showband uit Heeren voorop, helemaal in de stijl van de ‘Guards at Buckingham Palace’. In de grote optocht stonden Jeugdprins Yarne II en Prins Jeroen I centraal