Taliban laat nog altijd niet toe dat vrouwen studeren in Afghanistan

Hij had de voorbije dagen een ontmoeting met verantwoordelijken van de taliban, maar daar werden geen toezeggingen gedaan.

Sinds de taliban in augustus 2021 weer aan de macht kwamen in Afghanistan, legden ze de rechten van meisjes en vrouwen steeds meer aan banden. Vanaf het secundair onderwijs zijn zij niet langer welkom. Ook het universitair onderwijs is voor hen verboden. De EU-gezant wijst erop dat onderwijs nochtans een noodzakelijke investering is in de toekomst van Afghanistan.

Eind vorig jaar verboden de nieuwe machthebbers Afghaanse vrouwen ook om in hulporganisaties te werken, met uitzondering van de sectoren gezondheid, onderwijs en voeding. “Dit is een duidelijke schending van het recht van vrouwen op werk en heeft ernstige gevolgen voor hun vermogen om voor zichzelf en hun gezin te zorgen”, zei Niklasson.