Kinrooi

De verbindingsweg tussen Kinrooi en Maaseik via de Neeroeterse Steenweg in Kinrooi en de Kinrooiersteenweg in Neeroeteren is een onderdeel is van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Toch ligt er geen fietspad langs deze drukke weg, maar daar komt verandering in.