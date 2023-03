Wouter Vrancken niet te spreken over potig STVV: “Twee spelers van het terrein getrapt”

Bernd Hollerbach was “heel fier op mijn jongens”. Wouter Vrancken wond zich op over een potig STVV: “Ze gingen over het randje.” Uiteindelijk konden beide coaches zich wel vinden in de 2-2 uitslag.

Bernd Hollerbach en Wouter Vrancken kunnen het uitstekend met mekaar vinden. Toen scheidsrechter Erik Lambrechts een einde had gemaakt aan de Limburgse derby volgde een stevige omhelzing. Ook tijdens de officiële persbabbel bleven de twee trainers vriendelijk voor mekaar. Al had Vrancken wel moeite met het potige spel van sommige Kanaries. “Een derby hoort intens te zijn, maar STVV ging af en toe over het randje. Voor zijn lichtste overtreding kreeg Boya een gele kaart, hij maakte voor- en nadien zwaardere fouten. Twee spelers van ons werden van het terrein getrapt. Als je een bal wegtrapt, kan je jezelf nadien inhouden, bij de fase met Castro gebeurde dat niet, waardoor hij rechtstreeks naar het ziekenhuis moest gevoerd worden. Ook de fout op Preciado was een smerige. Hij werd aangetrapt en sloeg de voet om. Jammer allemaal.”

Bernd Hollerbach repliceerde met een kwinkslag. “Wouter speelt volgens jaar Champions League, daar zijn de duels ook op het scherp van de snee en laat de ref veel toe, dus deze match komt van pas”, grijnsde de STVV-coach. De Duitser was vooral opgezet met de veerkracht van zijn ploeg. “Ik ben heel stolz, fier op mijn jongens. We hadden het de voorbije weken niet altijd makkelijk, ook omdat we veel spelers zijn kwijtgeraakt. Maar we hebben de juiste mentaliteit getoond en terug geknokt.”

Tierlantijntjes

Vrancken was op zijn beurt erg tevreden over de prestatie van zijn ploeg, op twee cruciale fases na. “STVV is een team dat vele meters aflegt en ons wilde beletten te voetballen”, aldus de Genk-coach. “Na de openingsfase van tien minuten kregen we controle over de match. De expected goals-rating was bij ons meer dan het dubbele van STVV. Alleen waren wij op twee momenten niet oplettend genoeg. Ik heb het dan niet over het gebrek aan organisatie bij de 1-1, wel over wat voorafging.”

De KRC-coach doelde op een feeërieke dribbel van El Khannouss, gevolgd door een mislukte Zidane-beweging van Arteaga. “We leden balverlies op de aanvallende helft, omdat we tierlantijntjes toonden. Op dat moment moesten we het gewoon zakelijk houden. Ik ga de jongens daar niet voor afmaken, want dat zit deels in hun spel, ze pingelen graag. Vergelijk het met een Panenka, als die binnen gaat, is dat fantastisch. Lukt het niet, dan zegt iedereen ‘Wat doet die nu?’”

Lof voor Smets

Hollerbach had nog mooie woorden voor Matte Smets, de jonge Kanarie die nog opgeleid werd bij KRC Genk. “Ik wisselde Teixeira omdat hij al geel had gepakt en twijfelde niet om Matte centraal in de defensie te posteren. Hij verdiende die verantwoordelijkheid. Ik vermoed dat Wouter niet blij is dat Matte nu bij ons speelt en niet voor Genk. Willen ze hem terug, gaat dat veel geld kosten. (lacht)”

Vrancken kan zich nu opmaken voor de absolute topper van volgend weekend, als Racing zondag om 18.30u Union ontvangt. “Natuurlijk hadden we hier graag gewonnen op Stayen, maar ik ben tevreden over wat we brachten. Alleen moeten we heel de tijd bij de les blijven. Zo anticipeerden we niet snel genoeg op de loopactie van Bruno bij de 2-2. Dat is een goede les naar de play-offs toe, want daar wegen de details nog feller door.”