Jonathan Vervenne wint Le Tour des 100 Communes

Riemstenaar Jonathan Vervenne, rijdend voor het developmentteam van Soudal Quick-Step, heeft Le Tour des 100 communes gewonnen. Een wedstrijd over bijna 180 km met start en aankomst in het Franse Béthune.

Vervennes Italiaanse ploegmaat Federico Savino reed de hele dag in de aanval. Ideaal voor de andere renners van Soudal-Quick Step Devo die zo krachten konden sparen. Tijdens de laatste plaatselijke ronde kwam alles terug samen. Op 2 kilometer van de finish koos Vervenne zijn moment. Hij sloeg meteen een klein kloofje en had daarvan op de streep nog een paar seconden over op de Fransman Lecroq en de Deen Sebastian Larsen. De Belg Floris Van Tricht werd 4de.