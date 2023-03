EERSTE NATIONALE. Patro toont zich waardige leider, THES lijdt en Stijn Vreven doet iets aparts

Leider Patro knoopte na twee gelijke spelen in eigen huis weer aan met winst (4-0 tegen Charleroi B), THES blijft na de 1-0-nederlaag bij Gent B in 2023 steken op 8 op 27. Stijn Vreven deed iets aparts: zijn Dessel was zaterdag immers de enige uitploeg die punten kon pakken. Zondag worden nog vijf wedstrijden afgewerkt. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste nationale van dit weekend. (jmi/kj)