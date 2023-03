Nucleaire waakhond: “Jongste kernreactoren kunnen veilig langer open blijven”

Volgens de nucleaire waakhond FANC kunnen de jongste twee kernreactoren - Doel 4 en Tihange 3 - op een veilige manier langer worden opengehouden, om zo een stroomtekort in de winters van 2025 en 2026 te vermijden.

Dat zegt het Federale Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) in een rapport dat de federale regering bij de waakhond had besteld net voor Kerstmis. De nieuwsdienst van de VRT heeft het rapport het afgelopen weekend kunnen inkijken. Een aantal van de geplande werkzaamheden aan de twee kernreactoren kunnen uitgesteld worden tot in de jaren na 2025, maar tegelijk moeten de twee reactoren worden aangepast aan de jongste normen inzake nucleaire veiligheid. En daar zijn werkzaamheden voor nodig die vóór 2025 moeten uitgevoerd worden. De regering moet de eerstvolgende maanden de knoop doorhakken, zodat de installaties op tijd een update kunnen krijgen.

Eind december raakten de topministers van de federale regering het eens over het dossier van de energiebevoorrading. Het hoofdplan blijft om de kerncentrales in 2025 te sluiten en te werken met gascentrales, maar plan B - het langer openhouden van de twee jongste kerncentrales - werd nog niet meteen van tafel geveegd. De knoop zou definitief worden doorgehakt op 18 maart.

Veiligheid

“Een veiligheidsupdate voor de twee jongste reactoren in ons land valt mee”, weet Ines Venneman, woordvoerster van het FANC. “Zij hadden al van bij hun ontwerp een hoger veiligheidsniveau dan de oudere reactoren. Dus het is een minder grote uitdaging voor die reactoren om te voldoen aan de laatste normen.”

Eerder had Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, al gewaarschuwd dat de bevoorradingszekerheid in de winters van 2025 en 2026 niet gegarandeerd is. De wetgeving rond de kernuitstap bepaalt namelijk dat tegen 2025 de helft van de huidige capaciteit voor de thermische opwekking van elektriciteit zou verdwijnen. En dan enkel kunnen rekenen op stroom vanuit het buitenland, zou niet voldoende kunnen zijn.

LEES OOK: Nucleaire waakhond geen voorstander van verlenging oudste kernreactoren