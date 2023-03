Belg en Nederlander gaan met hun Ferrari uit de bocht en crashen tegen chique villa

Twee Ferrari’s met een Belg en een Nederlander achter het stuur zijn spectaculair uit de bocht gevlogen en gecrasht in het Italiaanse Osimo, gelegen in de noordoostelijke provincie Ancona. Dat schrijven lokale Italiaanse media.

Op camerabeelden is te zien hoe de twee snelle wagens van de rijbaan af geraken, door de lucht vliegen en recht op een omheining van een chique villa met zwembad afstevenen. De klap is ongemeen hard waardoor een van de beide wagens vuur vat en hevig begint te roken. De brandweer snelt ter plaatse om het vuur te blussen. De chauffeurs kunnen allebei op tijd uit het wrak kruipen. Dat is op de beelden ook nog te zien. Er zou ook een passagier – een vrouw – bij geweest zijn. Geen van de inzittenden zou in levensgevaar zijn. De beelden van de spectaculaire crash gaan ondertussen viraal op sociale media.