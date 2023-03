Bestuurder probeert alcoholcontrole te omzeilen door mondwater te drinken

De politie LRH heeft zaterdagnacht controles gehouden op de Meldertsebaan in Lummen en de Herkenrodesingel in Hasselt. Vier chauffeurs testten positief op drugs. Twee van hen hadden ook drugs op zak. In totaal moesten 382 bestuurders blazen. Acht hadden te veel gedronken en moesten hun rijbewijs inleveren. Een van die chauffeurs probeerde de controle te manipuleren door mondwater te drinken. De man werd meegenomen naar het commissariaat voor een bloedproef en verloor zijn rijbewijs voor 15 dagen. siol