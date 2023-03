Brussels-coach Jean-Marc Jaumin best hard voor zijn ploeg na thuisnederlaag tegen Feyenoord: “We hadden altijd moeten winnen en moeten de hand in eigen boezem steken”

“We kwamen niet scherp aan de opworp en zo geef je vertrouwen aan de tegenstrever”, was Brussels-coach Jean-Marc Jaumin best hard voor zijn ploeg. “In het vierde kwart vochten we nog wel terug, ook al gebeurde dat niet meteen met het mooiste basketbal. Na drie hoopgevende prestaties hebben we de lijn helaas niet kunnen doortrekken. Voor de positie van center missen we ook nog steeds een rotatie, wat best vervelend is als Ferdinand Zylka een offday heeft, zoals tegen Feyenoord het geval was. Ook DJ Laster bakte er niets van. We verdedigden ook barslecht. Te veel zaken bleken onvoldoende en speelden in ons nadeel. Feyenoord eindigde zesde en is op papier de sterkste Nederlandse ploeg, maar we hadden altijd moeten winnen en moeten de hand in eigen boezem steken.”

Joël Ekamba kende wel zijn dagje, maar in de verlengingen moest hij samen met zijn ploegmaats de rol lossen. “Het werd een moeilijke wedstrijd. In het tweede en derde kwart verloren we de controle over de wedstrijd, maar we vochten terug. Uiteindelijk werd de wedstrijd beslist op details. We lieten Feyenoord te veel easy baskets scoren. We wisten nochtans dat de Rotterdammers teerden op die hoge intensiteit.”

Te weinig energie

Over zijn persoonlijke prestatie kon Ekamba wel tevreden zijn. “Ik zat meteen lekker in de wedstrijd en toonde regelmaat. Nu goed, ik maak dan wel zestien punten, het brengt ons helaas niets op. We gaven nochtans het volle pond, maar in de verlengingen bleken we te vermoeid en misten we de energie om nog te wedijveren met Feyenoord. We tellen veel spelers in onze rangen die een tijd aan de kant stonden of op training nog niet voluit konden gaan wegens fysieke ongemakken. Dat speelde ons nu misschien wel parten. In de verlengingen betaalden we de tol voor dat gebrek aan matchritme.”

Ondanks de nederlaag zag Ekamba ook positieve zaken. “We moeten uit deze prestatie vertrouwen putten dat we alle Nederlandse teams kunnen kloppen. De komende wedstrijden moeten we tot in de puntjes voorbereiden, want we kunnen die allemaal winnen. Zowel in Aalst als tegen Feyenoord werd het een verhaal van net niet.”