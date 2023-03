Belisia stunt opnieuw met aanstelling ex-Rode Duivel als hoofdcoach

Belisia gaat opnieuw in zee met een Rode Duivel. De Bilzenaren begonnen het seizoen met Luc Nilis aan het roer, maar die vertrok in de loop van de competitie. Jan Schoefs nam over. Voor volgend seizoen bereikte de club nu een akkoord met Stijn Vreven. Die is op dit moment nog aan de slag bij Dessel Sport in eerste nationale. Vreven tekent een contract voor drie seizoenen. Of hij een assistent mee brengt, is nog niet duidelijk. Ook over de (nieuwe) rol van Jan Schoefs is nog niets gekend. Belisia staat op dit moment derde in tweede afdeling B, de ploeg leed zaterdagavond tegen Beerschot B een derde thuisnederlaag op rij.

