Klucht in GP Monseré! Caleb Ewan heeft flashinterview al achter de rug, maar het is Gerben Thijssen die wint na fotofinish: “Had ik maar wat langere armen”

Gerben Thijssen (Intermarché-Circus Wanty) heeft de GP Monseré gewonnen. In de verwachte spurt met een grote groep was hij net sneller dan Caleb Ewan. Maar dat leek aanvankelijk niet het geval: het was namelijk eerst Ewan die tot winnaar werd uitgeroepen. De Australiër had zijn flashinterview zelfs al achter de rug, totdat Thijssen ineens toch als winnaar werd aangeduid.

Caleb Ewan dacht ook zelf dat hij gewonnen had en was aan het vieren. De Australiër toonde zich in het flashinterview ook bijzonder tevreden met zijn vermeende zege. Waar wat bleek: men had de sprinter van Lotto Dstny veel te vroeg voor de camera gehaald, want even later was het toch Gerben Thijssen die mocht juichen. Onze 24-jarige landgenoot had zich met een ultieme jump nog voor Ewan gegooid en boekte zo zijn eerste zege van het seizoen.

Na het podium werd Ewan een tweede keer voor de camera gehaald, een interview waarin de Australiër net wat minder vrolijk was. “Dit is natuurlijk niet great”, vertelde hij.”Het lijkt wel het thema van het jaar te zijn (in de UAE Tour heeft Ewan dit seizoen eenzelfde situatie meegemaakt met Merlier, red.). Had ik maar wat langere armen om sneller te sprinten. Maar ja, het is wat het is. Dat is het leven van een sprinter.”

Feit is wel dat Ewan dicht bij zijn tweede seizoenszege was. “Natuurlijk is mijn vorm goed. Over twee weken volgt Milaan-Sanremo. Daar draait alles rond de sprint. Die moet bij mij wel nog wat verbeteren. Dat is zeker. Ik ben er dit jaar al een paar keer dicht bij geweest, maar op het einde schiet ik altijd net wat tekort”, baalde de Australiër.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de aanloop van de finale waren het vooral de renners van Soudal Quick-Step en Lotto Dstny die het tempo in het peloton bepaalden. Door die hoge snelheid spatte de grote groep uiteen. Het eerste gedeelte was 22 renners sterk en raapte de voorin geloste Thibau Verhofstadt op. Met nog 25 kilometer voor de boeg werd de kopgroep gegrepen. Wat verderop smolt alles opnieuw samen en kregen we een algemene hergroepering.

Dries De Bondt zette zich op kop en zorgde voor een versplintering achter hem. Op 20 kilometer van de eindmeet kwam alles opnieuw bij elkaar en regelde Lotto Dstny de snelheid in het pak. Net voor het aansnijden van de Gitsberg ontbond de Nederlander Jaap Roelen zijn duivels. Lang duurde zijn moment de gloire niet. Zijn landgenoot Jesse Kramer bracht weer iedereen mee. En dan konden de sprintersploeg zich opmaken voor de laatste rechte lijn.

We kregen drie treintjes op een rij met Lotto Dstny, Alpecin-Deceuninck en Arkéa-Samsic. Gerben Thyssen wurmde zich alleen in het gewoel en kwam in de slotmeters op gelijke hoogte met Caleb Ewan. De fotofinish werd na de finish meermaals herbekeken en daaruit bleek dat Thijssen net iets sneller was dan Ewan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Top vijf:

1. Gerben Thijssen

2. Caleb Ewan

3. Sam Welfsford

4. Hugo Hofstetter

5. Piet Allegaert