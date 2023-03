Nucleaire waakhond geen voorstander van verlenging oudste kernreactoren

De elektriciteitsbevoorrading tijdens de winters ’25-’26 en ’26-’27 is nog niet helemaal verzekerd als gevolg van de aanslepende problemen met de Franse kerncentrales. Begin februari besloot de regeringstop daarom om aan Engie Electrabel te vragen om een veiligheidsdossier voor Doel 1 en 2 en Tihange 1, de oudste kernreactoren, op te maken. De bedoeling was om ze voor enkele jaren te verlengen.

Maar dat scenario stoot op veel tegenkanting. Engie Electrabel liet al aan het Fanc weten dat het daar geen voorstander van is. Het grootste knelpunt is om tijdig aan de nodige kernbrandstof te raken. Daarnaast zijn er andere ‘belangrijke aandachtspunten op organisatorisch en veiligheidstechnisch vlak’. Het Fanc stelt daardoor vast dat de optie van de oudste kernreactoren de facto wegvalt.

Ook de nucleaire waakhond ziet trouwens problemen. De oudste kernreactoren zijn minder robuust, voldoen niet aan de jongste veiligheidsvoorwaarden en kunnen niet tijdig de tienjarige veiligheidsherziening ondergaan. Ze leggen ook extra druk op Engie Electrabel, dat al bezig is met de ontmanteling van Doel 3 en Tihange 2 en met het verlengen van Doel 4 en Tihange 3.

Naar aanpassing van eisen of timing

In een nota aan de regering geeft het Fanc daarom de voorkeur aan het schuiven met de moderniseringswerken van Doel 4 en Tihange 3. Die zouden in 2025 stil worden gelegd om ten vroegste in november 2026 weer aan het net te worden geschakeld. Het Fanc ziet een alternatieve mogelijkheid, waarbij de twee reactoren met een beperkt herladen van kernbrandstof en een spreiding van de werken in de tijd toch beschikbaar zouden zijn in de twee moeilijke winters. De moderniseringswerken zouden dan plaatsvinden tijdens het zomeronderhoud vanaf de zomer 2026.

Echte zekerheid over dit scenario bestaat er nog niet. Dat hangt onder meer af van de contracten over kernbrandstof die Engie Electrabel heeft lopen. Hoe dan ook moeten ook de veiligheidseisen worden aangepast. Ofwel moeten de eisen worden verlaagd, ofwel moet de timing worden aangepast. Het Fanc zegt daar geen voorstander van te zijn, ‘maar is van mening dat dit door de huidige behoefte aan bevoorradingszekerheid (...) te rechtvaardigen is.’

De federale topministers buigen zich maandagochtend over de nota van het Fanc. Engie Electrabel zou naar verluidt al hebben laten verstaan open te staan voor de voorkeursoptie van het Fanc.