Vrouw aangehouden voor poging tot doodslag op partner in Hoei

De onderzoeksrechter in Luik heeft zaterdag een 43-jarige vrouw aangehouden voor poging tot doodslag op haar partner in Hoei. Na een ruzie stak ze de 50-jarige man meermaals met een mes, zo meldden verschillende Franstalige media. Het slachtoffer werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis van Hoei overgebracht.

De vrouw werd aangehouden. Ze zal in de komende dagen voor de raadkamer moeten verschijnen. Vrijdagnamiddag zou ze ruzie gekregen hebben met haar partner in een woning in Hoei en die meerdere messteken toegediend hebben. Waarom ze dat deed, is op dit moment niet duidelijk.