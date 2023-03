Florian Le Joncour ziet dat RWDM het na de rust helemaal weggeeft: “Die ommekeer lag volgens mij eerder aan ons dan aan Beveren”

De titelstrijd in 1B is weer springlevend. RWDM zat op 45 minuten van een voorsprong van negen punten op SK Beveren, maar bij affluiten bedroeg de bonus van de Molenbekenaars op de eerste achtervolger plots maar drie punten meer. “Er is geen enkele reden tot paniek: we hebben nog steeds een kleine voorsprong”, sprak Florian Le Joncour. “Maar we moeten wel ontgoocheld zijn over het resultaat en onze prestatie.”

“We wisten maar al te goed wat er op het spel stond: we hadden de kloof met Beveren nog groter kunnen maken”, sprak de 28-jarige Le Joncour. “Het spreekt voor zich dat we nu ontgoocheld zijn. Zij speelden natuurlijk om te winnen, maar wij zijn vooral vergeten om de match dood te maken.”

Met die 0-1-voorsprong aan de rust leken de Molenbekenaars op weg om gouden zaken te doen, maar dat draaide dus anders uit. “Tot aan de rust zaten we goed in de wedstrijd, maar we kwamen niet goed uit de kleedkamers. De dynamiek na de pauze is omgeslagen en dat heeft ons twee tegendoelpunten gekost. Die kleine fouten die we maakten, hebben we meteen cash betaald. We zijn er niet in geslaagd om weer wat ritme in ons spel te leggen. Een beetje, ja, maar niet genoeg om gelijk te maken. Doodzonde.”

Na rust kantelde de match dus helemaal. Al kwam die er volgens Le Joncour niet per se door de inbreng van Dieumerci Mbokani, die tijdens de rust Sander Coopman kwam vervangen. “Hij loopt nog altijd over van kwaliteit, maar bij de tegendoelpunten die we slikten, kwam het gevaar niet per se van hem uit.”

Volgens Le Joncour is er geen reden tot paniek – RWDM heeft tenslotte nog een voorsprong van drie punten. De Franse verdediger was echter niet te beroerd om de hand in eigen boezem te steken na de uitschuiver in Beveren. “De ommekeer in de wedstrijd kwam er volgens mij eerder door ons dan door Beveren. Er kwam te veel afval in ons spel, het ontbrak ons aan diepgang, we vonden niet meer de juiste combinaties... We hebben weliswaar wat kansen gehad, maar die hebben we niet kunnen omzetten. Reken daar ook nog eens bij dat Beveren wel goed speelde, dan weet je meteen waarom het in de tweede helft is misgelopen.”