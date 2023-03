Zwak Westerlo krijgt voetballes van een ontketend Standerd: “De veldslag verloren, niet de oorlog”

Een kolkend Sclessin, een uitmuntend Standard en Westerlo dat niet thuis gaf. Negentig minuten lang was een machteloos Westerlo een speelbal in de handen van een dartel Standard. Bij Westerlo was eigenlijk alleen de vervanger van de geschorste Sinan Bolat, Nick Gillekens, op niveau. “Dit was onze beste wedstrijd van het seizoen”, balde de Noorse coach van de thuisploeg, Ronny Deila, de vuist na de 2-0-overwinning.