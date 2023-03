Wagner-baas spreekt stoere taal tegen Rusland in nieuwe video: “Als wij ons uit Bachmoet terugtrekken, stort hele front in”

In een nieuwe video heeft Wagner-baas Jevgeni Prigozjin nog eens getoond hoe gespannen de situatie tussen zijn groepering en het Kremlin is. “Als wij ons nu uit Bachmoet terugtrekken”, zegt Prigozjin, “stort het hele front in”.

In militaire uitrusting in een donkere ruimte zit Jevgeni Prigozjin, baas van de Wagner-groep, in een nieuwe video. “Als Wagner zich terugtrekt uit Bachmoet, zal het hele front instorten”, zegt hij. “Die situatie zou bijzonder onaangenaam zijn voor alle militaire formaties die de belangen van Rusland beschermen.” Voor Prigozjin is het duidelijk: er moet versterking komen aan het front, anders zouden er zeer ernstige gevolgen zijn. Hij noemt zelfs het vallen van de Krim dan een mogelijkheid.

Hij noemt zijn huurlingen het “cement” dat de hele ‘militaire operatie’ bij elkaar houdt. “Langs de ene kant trekken we het Oekraïense leger naar ons toe en vermalen we hen, zodat ze niet in andere gebieden aan het front kunnen helpen. Langs de andere kant gaan we vooruit en moeten andere Russische troepen ons volgen om hun reputatie niet te beschadigen.” En als zij zich terugtrekken, is het verliezen van de oorlog het gevolg, zegt Prigozjin nog.

Zwartepiet

De baas van de Wagner-groep benadrukt meermaals dat Rusland verloren is zonder zijn huurlingen. En dat is opvallend, want de voorbije twee dagen postte hij net heel optimistische filmpjes op sociale media. Vrijdag met een oproep aan Zelenski om de gevechten te staken omdat Bachmoet helemaal omsingeld was, zaterdag met beelden van Wagner-soldaten die houten kisten met Oekraïense soldaten erin terugsturen naar huis.

Waarom Prigozjin dat doet, is dus de vraag. Hij zegt in de video nog dat hij het niet zal pikken als zijn huurlingen de zwartepiet toegeschoven zouden krijgen na een eventueel Russisch verlies. “Wij weten wie ons dan verraden heeft. Wat als Rusland wil dat we overkomen als vijanden bij het Russische volk? Is het daarom dat we geen munitie en wapens krijgen en waarom we ons niet mogen versterken met gevangenen?” Dat kan een ultimatum zijn aan de Russische regering - stuur de hulp die Wagner vraagt of het verlies is nakend - of het kan spierballengerol zijn, waarin de groep graag even benadrukt hoe belangrijk ze is voor Rusland.

Wat het ook is, duidelijk is dat de gespannen relatie tussen Wagner en het Kremlin er niet beter op wordt.