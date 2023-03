Bewoners van sociale woonblok zitten met de daver op het lijf door overlast van krakers

Bewoners van een appartementsblok in de sociale woonwijk Nieuw Gent zitten met de daver op het lijf sinds krakers er tientallen leegstaande appartementen betrekken. “Ze spuwen als we vragen om stiller te zijn en grijpen ons naar de keel als we iets durven zeggen van het afval dat ze ongegeneerd achterlaten.” Doorgaans gaat het om families van Oost-Europese afkomst. Bij het Gentse stadsbestuur wensen ze niet te reageren en spelen ze de hete aardappel door naar woonmaatschappij Thuispunt Gent.