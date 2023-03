Opnieuw melding van vergiftigde schoolmeisjes in Iran

Zondag werd er een vergifting gemeld in twee middelbare scholen in de westelijke stad Abhar en de zuidwestelijke stad Ahvaz. Verder was er een vergiftiging in een basisschool in de westelijke stad Zanjan, aldus persbureau Isna. Persbureaus Mehr en Ilna melden dan weer vergiftigingen in de heilige stad Mashhad (noordoosten), Shiraz (zuiden) en Isfahan (centrum).

In de afgelopen maanden zijn volgens een officiële telling enkele honderden gevallen van vergiftiging gemeld in zeker 52 instellingen.

Onrust

De vele gevallen van vergiftiging hebben tot veel ongerustheid geleid bij ouders, die er bij de autoriteiten op aandringen om in te grijpen. President Ebrahim Raisi heeft vrijdag de Iraanse ministeries van Binnenlandse Zaken en Inlichtingen gevraagd om “het complot van de vijand te doen mislukken, dat tot doel heeft om angst en wanhoop te zaaien onder de bevolking”.

Eerder zei de plaatsvervangend minister van Volksgezondheid dat het waarschijnlijk gaat om een actie van groeperingen die een einde willen maken aan meisjesonderwijs in het strikt islamitische land. Verschillende meisjes meldden een vreemde geur voor ze ziek werden, wat doet vermoeden dat ze werden blootgesteld aan een toxisch gas.