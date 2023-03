Bart Swings sluit succesvol WK af met zesde plaats op de 1.500 meter, derde goud voor Amerikaans wonderkind Stolz

Bart Swings is zondag op het WK langebaanschaatsen in Heerenveen zesde geworden op de 1.500 meter. Het was zijn laatste afstand op het wereldkampioenschap, want hij geeft forfait voor de afsluitende 10.000 meter. Voor Swings was dit WK in thuisbasis Heerenveen het meest succesvolle mondiale kampioenschap uit zijn carrière. Zaterdag won hij voor het eerst goud op de massastart, donderdag pakte hij een bronzen medaille op de 5.000 meter.