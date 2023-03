Medewerkers van Jeugdhuis Dwars zetten hun lokaal letterlijk in de verf

“Vroeger hadden we egale muren in het bordeaux, en we wilden ons jeugdhuis toch wat gezelliger maken. Een muurschildering leek ons een goed idee, en daarom namen we contact met Jo Beerden, een airbrush-kunstenaar uit Nieuwerkerken. Maar omdat er zetels voor de muren staan en een muurschildering dan minder opvalt, stelde hij voor om iets met ons logo te doen. Dat vonden we een heel goed idee”, zo zegt bestuurslid Matthias Boonen. “Met de subsidie die we van de gemeente krijgen, hebben we verf gekocht. Eerst hebben we zelf een grondlaag gezet, daarna hebben we samen met Jo het logo op een muur en op de toog geschilderd. Op andere muren komen de letters van ons logo heel groot terug. Het resultaat ziet er schitterend uit, het Jeugdhuis oogt echt heel cool nu! Vrijdag huldigen we het vernieuwde lokaal in met drankjes aan 1 euro”, zo besluit Matthias.

len