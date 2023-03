Brengt ‘deblokkeringsvoorstel’ van Jambon en Demir uitzicht op landing in stikstofdossier?

Vlaams minister-president Jan Jambon voert zondag opnieuw bilaterale gesprekken in het stikstofdossier. Samen met minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de Vlaamse regeringsleider een soort ‘deblokkeringsvoorstel’ uitgewerkt. Wat er precies in dat voorstel staat, is onduidelijk. Jambon wil zijn kernkabinet naar verluidt pas opnieuw samenroepen als er uitzicht is op een beslisising. Wat er precies gebeurt als Jambon zijn zelfgekozen deadline van vandaag/zondag niet haalt, weet niemand.

Slaagt minister-president Jambon erin de vervelende stikstofkiezel eindelijk uit zijn schoen te halen? Net als zaterdag houdt Jambon het voorlopig bij afzonderlijke gesprekken. Er is uit N-VA-hoek wel een voorstel op tafel gelegd in een poging om de zaak te deblokkeren. Het is nog onduidelijk wat er precies in dat voorstel staat en wat de andere regeringspartijen (Open VLD en CD&V) van het voorstel vinden.

Eerder raakte al bekend dat elf van de dertien knelpunten in het dossier zijn uitgeklaard, inclusief de rode lijst met bedrijven die verplicht moeten sluiten. Er bleven twee grote knelpunten over. De belangrijkste is het onderscheid in vergunningsregels tussen de landbouw en de industrie. Daarnaast is er discussie over de zogenaamde saldering. Als er in de buurt van een natuurgebied drie landbouwbedrijven liggen en één daarvan stopt, moet de uitstootmarge van dat bedrijf (deels) naar de twee resterende kunnen overgaan, vindt CD&V.

Minister-president Jambon beloofde een akkoord in de week na de krokusvakantie. Tegelijk is te horen dat de regeringsleider zijn kernkabinet pas opnieuw wil samenroepen als er uitzicht is op een beslissing. Wat er zal gebeuren wanneer er zondag toch geen akkoord uit de bus komt, durft niemand goed te voorspellen.