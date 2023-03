TWEEDE AFDELING. Toppers laten steken vallen, wat doet Hasselt?

Leider Hades deed in de derby tegen Tongeren wat de overige ploegen uit de top zes (met uitzondering van Lyra-Lierse) niet konden: winnen. Nummer twee Cappellen verloor (van Lyra-Lierse) en ook Belisia (tegen de hekkensluiter) en Bocholt (ondanks een 0-2-voorsprong) gingen onderuit. Hasselt komt zondag nog in actie. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede afdeling VV B van dit weekend. (matr/rusm/jfz/frba/edst)