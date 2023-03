AAN DE START. Arnaud De Lie wil nu ook winnen in de World Tour: “Natuurlijk is het een droom om het geel te nemen”, Tim Merlier kan niet rekenen op vaste lead-out

De eerste etappe van Parijs-Nice is traditioneel voer voor sprinters. Met Arnaud De Lie en Tim Merlier heeft ons land twee grote kanshebbers op etappewinst en het bijhorende geel. Beide Belgen staan gemotiveerd aan de start in La Verrière.

De Lie: “Doel is om een rit te winnen”

“Het is een technische aankomst met nog een bocht op 700 meter van de streep”, analyseert Arnaud De Lie de laatste kilometer. “Het komt er dus op aan om je goed te positioneren. Je zal bij de vijf, tien eerste renners moeten zitten.”

De Lie wacht nog op zijn eerste zege in de World Tour. “Natuurlijk is het een droom om te winnen in een rittenkoers van de World Tour en het geel te nemen. Ik kom hier alleszins heel gemotiveerd aan de start. Maar als ik vandaag niet het geel pak, zijn er natuurlijk nog andere etappes. Het doel is om een rit te winnen. Ook morgen is er een kans.”

“Of ik het wiel van Merlier viseer? Nee, ik ga van de sterkte van onze ploeg uit. Ik verkies om voor de laatste bocht in het wiel van Cédric (Beullens, red.) te zitten. Maar het zal natuurlijk van de omstandigheden in de koers afhangen.”

Merlier: “Etappe met veel draaien en keren”

“We gaan proberen te winnen vandaag, maar dat zal geen gemakkelijke opdracht worden”, vertelde Belgisch kampioen Tim Merlier voor de start. “Het is een etappe waar je veel moet draaien en keren. Op 700 meter van de finish zijn er ook nog drie bochten, dus positie en timing zullen belangrijk zijn.”

Merlier kan wel niet rekenen op zijn vaste lead-out met Michael Morkov en Bert Van Lerberghe. “Michael is ziek en Bert wilde liever Monseré en Criquielion rijden als voorbereiding op de klassiekers. Maar Asgreen, Lampaert en Sénéchal hebben ook ervaring in de lead-out.”